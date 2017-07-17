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آخر تحديث: الإثنين، 17 - يوليو - 2017 الساعة 11:05:28ص
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طيران العدوان يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[17/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه بحق الشعب اليمني واستهداف مقدراته خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن قوى العدوان غيّرت مسار ناقلة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة نحو ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن احتجزتها لعدة أيام .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة أدت إلى تدمير مدينة سكنية قيد الإنشاء ، كما شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على صحراء البقع و أربع غارات على مديرية الظاهر و غارة على مديرية شدا ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز ومثلها على وادي جارة في جيزان .

سبأ
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