[17/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه بحق الشعب اليمني واستهداف مقدراته خلال الساعات الماضية .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن قوى العدوان غيّرت مسار ناقلة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة نحو ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن احتجزتها لعدة أيام .
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة أدت إلى تدمير مدينة سكنية قيد الإنشاء ، كما شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على صحراء البقع و أربع غارات على مديرية الظاهر و غارة على مديرية شدا ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز ومثلها على وادي جارة في جيزان .
سبأ