محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه بحق الشعب اليمني واستهداف مقدراته خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن قوى العدوان غيّرت مسار ناقلة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة نحو ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن احتجزتها لعدة أيام .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة أدت إلى تدمير مدينة سكنية قيد الإنشاء ، كما شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على صحراء البقع و أربع غارات على مديرية الظاهر و غارة على مديرية شدا ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز ومثلها على وادي جارة في جيزان .

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ