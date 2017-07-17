محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرعية امتحانات الحديدة تقرر عدداً من الإجراءات الكفيلة بإنجاح الامتحانات الحديدة ـ سبأ:

أقرت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة الحديدة عدداً من الإجراءات الكفيلة بإنجاح امتحانات الشهادة العامة و مواجهة أي اختلالات قد تواجهها ، و كذا توفير الأجواء الملائمة للطلاب و الطالبات.



واستعرض الاجتماع برئاسة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات عمر بحر ملاحظات الكنترول المركزي حول عدد من المراكز الامتحانية واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها .



و شدد الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكامل الأدوار والمسئوليات بين أعضاء اللجنة الفرعية و المشرفين المركزيين و الجهات الأمنية و المراكز الامتحانية و قيادات السلطات المحلية بالمديريات لإنجاح الامتحانات.



و أشاد المجتمعون بصمود الكادر التعليمي و الطلاب و الطالبات و المجتمعات المحلية وتضافر جهودهم لإنجاح الامتحانات رغم كل التحديات و أبرزها الظروف الاقتصادية و انقطاع الكهرباء وحرارة الجو الذي تتسم به المحافظة .



وثمّن الاجتماع كافة الجهود التي ساهمت في تخفيف معاناة الطلاب والطالبات أثناء أداء الامتحانات من خلال إيصال الكهرباء و المياه إلى المراكز الامتحانية في عدد من مديريات المحافظة.



حضر الاجتماع نواب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة و القائم بأعمال رئيس اللجنة الاشرافية الوزارية و مدير أمن التربية و مسؤول عمليات أمن المحافظة و أعضاء اللجنتين الإشرافية الوزارية و الفرعية بالمحافظة .

سبأ [17/يوليو/2017]سبأ