Pertes aux rangs des mercenaires à Taïz [16/يوليو/2017]









MARIB, 16 Juillet. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont effectué aujourd'hui une opération qualificative contre les sites des mercenaires de l'agression saoudo-US à Mokha dans la province de Taïz.



Une source militaire a confirmé à (SABA) la mort et la blessure d'un certain nombre de mercenaire lors de cette opération qui a eu lieu à la zone de Ykhtel.





Saba