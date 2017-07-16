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مصرع عسكريين سعوديين بقصف مدفعي وعمليات قنص بجيزان ونجران وعسير
[16/يوليو/2017] جيزان - سبأ :

لقي عدد من جنود العدو السعودي مصرعهم اليوم في قصف مدفعي وعمليات قنص بمواقع متفرقة بجيزان ونجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي بموقع الخرشب، فيما لقي عدد من العسكريين مصرعهم بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بموقع المقطابة بجيزان.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عسكريين سعوديين بقصف مدفعي على رقابة للجيش السعودي شمال كرس جوبح بجيزان.

وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي بموقع الدفينية بجيزان، وقنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي شرقي موقع الطلعة بنجران.

وذكر المصدر أن قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي بمنفذ علب ورقابة الهنجر بعسير، محققا إصابات مباشرة.

وشن طيران العدوان خمس غارات على وادي جارة بجيزان.
سبأ
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