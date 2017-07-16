وزير الزراعة يطلع على المشاريع الممولة من الفاو بالحديدة [16/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:

تفقد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي والممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن المشاريع التي تنفذها وتمولها الفاو بالمحافظة ومنها مشروع تجميع حليب الابقار.



وخلال زيارتهما عددا من مراكز انتاج الحليب بمديريتي باجل والمراوعة استمع الوزير والممثل المقيم من خبير منظمة الفاو شاذلي الكيولي إلى شرح حول دور المشروع في تجميع حليب الابقار الخاصة بالمزارعين عبر 16 مركز تجميع وبإجمالي 15 طنا من الحليب يوميا.



وأشار الخبير في المنظمة إلى أن المزارعين المستفيدين من دعم المنظمة ينتجون انواعا مختلفة من الاجبان المحلية والمواد الخاصة بتغذية الابقار بالاستفادة من الادوات والمعدات التي وفرتها المنظمة لتشجيعهم على تعزيز الانتاج.



من جانبه أشاد الوزير غازي بجهود القائمين على المشروع الذي يعد من مشاريع التنمية الاقتصادية في المحافظة كونه يسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد الاسر ويعمل على تحسين مستوى معيشة الأسرة.



وأكد وزير الزراعة والري أهمية دعم مثل هذه المشاريع من خلال زيادة عدد المستفيدين وتنويع جوانب الدعم المقدمة للمزارعين بما يضمن ديمومة المشاريع الممولة من المنظمة.



الى ذلك اطلع وزير الزراعة والري على سير العملية الانتاجية في مزرعة سردود.



واستمع الوزير مدير المزرعة عمر عبادي إلى احتياجات المزرعة لتعزيز انتاجها وأهمها توفير مضخات مياه وشتلات زراعية مهجنة لتحسين المستوى النوعي والكمي لمنتجات المزرعة.



وأكد الوزير غازي على دور مزرعة سردود الانتاجية في تزويد السوق المحلي بمختلف المنتجات الزراعية ،ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.



ووجه بتزويد المزرعة بـ 15 مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بهدف توفير المياه اللازمة لعودة عملية الانتاج في المزرعة إلى سابق عهدها.



رافقه خلال الزيارة مدير الهيئة العامة لتطوير تهامة الدكتور سقاف عبدالرحمن السقاف ونائب الممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور محمد سلام ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر الرازحي ومنسق منظمة الفاو في المحافظة الدكتور ياسر الارياني.

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