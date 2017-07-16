قوى العدوان تواصل احتجاز سفينة مازوت كهرباء الحديدة وتغير مسارها لميناء الفجيرة [16/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :



قال مصدر في ميناء الحديدة إن قوى العدوان غيرت مسار سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة إلى ميناء الفجيرة الإماراتي بعد احتجازها لأيام.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان كانت إحتجزت سفينة المازوت المخصصة لكهرباء المحافظة ومنعتها من الوصول إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغير مسارها إلى ميناء الفجيرة.



واستنكر المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان على زيادة معاناة أبناء المحافظة جراء ارتفاع الحرارة وتوقف المستشفيات والمنشآت الخدمية عن العمل جراء انقطاع التيار الكهربائي.



ولفت المصدر إلى جهود القيادة السياسية لتخفيف معاناة أبناء الحديدة وحرصها على إعادة محطة الحديدة للعمل وشراء باخرة المازوت لتشغيلها رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن.



وحمل المصدر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة جراء الصمت المخجل إزاء تعنت وصلف دول العدوان واستمرارها في احتجاز سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة .. مؤكدا أن ذلك يمثل عقاب جماعي لأبناء المحافظة يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.

سبأ