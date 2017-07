Vice-premier ministre inspecte les travaux d'entretien de la centrale d'électricité à Ras Kotaib [16/يوليو/2017]

HODEIDA, 16 Juillet (SABA)- Le vice-premier ministre des Affaires économiques, Dr. Hussein Mabouli, ainsi que le ministre de l'Electricité et de l'énergie, ing. Lutf Jaramouzi, le ministre des médias, Ahmed Hamed et le gouverneur de Hodeidah, Hassan Ahmed Al-Haij, ont inspecté aujourd'hui la centrale de Ras Kataib, qui est maintenue pour être prêt pour le travail.



Au cours de leur visite aux départements de la centrale d'électricité , Dr Mabouli et les visiteurs ont été mis au courant des étapes de travail à la station et le pourcentage d'achèvement des travaux d'entretien et la volonté de commencer le retour de son fonctionnement et de restaurer l'électricité dans la province.



Le vice-premier ministre a fait l'éloge des efforts déployés par les ingénieurs de la station de redémarrer la station et leur contribution dans le suivi de toutes les sections de la station pour préparer et réintégrer le travail .. soulignant qu'il y a des navires commerciaux à venir le port de transport de fer à bord des quantités de carburant pour faire fonctionner le poste.



Il a souligné que l'agression cherche divers moyens pour priver les fils du Yémen en général, et les fils de Hodeïda de tous les services, y compris l'électricité, en empêchant le navire diesel privé d'électricité d'exploitation d'entrer dans le port de Hodeidah.



Le vice-gouverneur Abduljabbar Ahmed Mohammed et le directeur général de l'électricité de Hodeidah, Jamie Salim Kaleb, les accompagnaient dans la visite.



