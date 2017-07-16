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التربية تعلن نقل مركزين إمتحانيين بمحافظتي حجة وتعز
[16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
أعلنت وزارة التربية والتعليم نقل مركزين امتحانيين بمحافظتي حجة وتعز.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تقرر نقل مركز الصباح بالمريرة الإمتحاني بمديرية خيران إلى مركز مدرسة السلام بنين الامتحاني بمركز المديرية بمحافظة حجة ونقل مركز ناصر بالخرائب بمديرية التعزية بمحافظة تعز إلى مبنى الصالة الرياضية المغلقة بذات المديرية.
وأهاب الوكيل السقاف بطلاب وطالبات المركزين الامتحانيين بالمحافظتين الانتقال غدا الإثنين لتأدية امتحاناتهم بدء من امتحان مادة الكيمياء " علمي " والفلسفة والمنطق وعلم النفس " أدبي " في المركزين الجديدين..متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
سبأ