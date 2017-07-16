مجلس الوزراء يعبر عن استنكاره لإغلاق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني عبر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام قوات الكيان الصهيوني على إغلاق المسجد الأقصى يوم أمس الأول الجمعة ومنع رفع الآذان ودخول أئمة وخطباء المسجد ومنع الفلسطينيين من الصل