Le Parlement se félicite des décisions du congrès des États-Unis au sujet du Yémen [16/يوليو/2017]



SANA'A, 16 Juillet (SABA)- Le Parlement a envoyé une lettre aux représentants du Parlement des États-Unis sur deux résolutions du Conseil pour arrêter le soutien logistique fourni par les Etats-Unis aux pays de la coalition de l'agression contre le Yémen, ainsi que d'arrêter les opérations d'approvisionnement des avions de l'Arabie saoudite et des Emirats Arabes Unis participant à l'agression injuste contre le Yémen.



Les représentants du Parlement du Yémen ont exprimé son appréciation pour la position des représentants du Congrès américain, ses décisions d'arrêter le soutien logistique fourni par les Etats-Unis aux pays de la coalition dans l'agression contre le Yémen et d'arrêter la fourniture d'avions saoudiens et émiratis impliqués dans l'agression.



AS/AS



SABA