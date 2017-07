Al-Kumaim rencontre le représentant du PAM [16/يوليو/2017]

SANA'A, 16 Juillet. (SABA)- Le ministre du plan et de la coopération internationale, AbdulAziz Al-Kumaim a rencontré ce dimanche à Sana 'a le Représentant résident du Programme alimentaire mondial au Yémen, Stephen Anderson.

La réunion a porté sur la discussion des sujets relatifs au renforcement de la coopération entre le ministère et le PAM.



Al-Kumaim a apprécié le rôle joué par le PAM en matière du soutien du Yémen pendant cette phase difficile.



Pour sa part, le responsable onusien, M. Anderson a affirmé l'importance de la coordination entre le ministère et le PAM.



