تدشين برنامج تدريبي لمعلمات الريف بتعز [16/يوليو/2017] تعز - سبأ :



دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز اليوم المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي التأهيلي لمعلمات الريف، بمركز الخنساء هجدة بمديرية مقبنة.



يستهدف البرنامج الذي تنفذه شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بالمحافظة والمعهد العالي لإعداد المعلمين، بتمويل من وحدة الشراكة العالمية للتعليم، 64 من معلمات الريف بمديريتي مقبنة والوازعية.



وفي التدشين، أكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة إسماعيل عبد الملك، أهمية البرنامج لتلبية الاحتياجات الملحة في تغطية العجز القائم في المعلمين بالمديريات والمناطق النائية وخاصة مديريات الساحل.. داعيا المشاركات إلى الاستفادة من البرنامج لتطوير قدراتهن العلمية والتربوية.



وتتلقى المعلمات برامج مكثفة ومقررات تأهيلية حول أساليب وطرق التدريس الحديثة والخصائص السلوكية ومهارات في التحليل والتخطيط والتقويم.



حضر التدشين قيادة المعهد العالي وقيادات تربوية بمديرية الوازعية.

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