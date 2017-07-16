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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 08:30:52م
إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يقف أمام حملة التشويش لقوى العدوان للعملية الإختبارية
وقف إجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام حملة التشويش المنظمة لقوى العدوان ومرتزقته التي تستهدف العملية الإختبارية الحالية للشهادتين الأساسية والثانوية .
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إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يقف أمام حملة التشويش لقوى العدوان للعملية الإختبارية
[16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

وقف إجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام حملة التشويش المنظمة لقوى العدوان ومرتزقته التي تستهدف العملية الإختبارية الحالية للشهادتين الأساسية والثانوية .

وفي الإجتماع الذي شارك فيه مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القنع، جرى الإطلاع على تقرير وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي ونائبه رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور عبدالله الحامدي، حول سير العملية الإختبارية الحالية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات وما تبذله اللجان الإمتحانية من جهود في سبيل إنجاح العملية الإمتحانية بتقيدها بالإجراءات والترتيبات المنظمة لهذه العملية بجوانبها الفنية والقانونية.

وأكد التقرير أن إدارة الإختبارات لهذا العام أكثر إنضباطا عن السنوات السابقة بفضل تعاون كافة الأجهزة المعنية على المستويين المركزي والمحلي وإسنادهم المسؤول لهذه العملية .. مشيرا إلى أن ما تم الترويج له في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية لا يمت بأي صله للإختبارات الحالية.

وأوضح أن بعض الصور والمقاطع التي تم تداولها عبر تلك الوسائل هي لتصرفات محدودة جرت في سنوات سابقة وجرى توظيفها في الوقت الراهن لأهداف واضحة أبرزها التشويش على سير الإختبارات ومحاولة وصمها بالفشل وذلك للفت الأنظار عن الإنتصارات التي يحققها رجال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات.

ولفت التقرير إلى الحرص الكبير للمعلمين والمعلمات على القيام بهذه المسؤولية الوطنية وتحمل أعبائها رغم ظروفهم المعيشية الصعبة نتيجة عدم إستلامهم مرتباتهم للأشهر الثمانية الماضية.

وجدد رئيس الوزراء تقديره العالي لوزارة التربية والتعليم وكوادرها على المستويين المركزي والمحلي على إدارتهم المسئولة والتاريخية للعملية الإختبارية الأساسية والثانوية .. مشيرا إلى أن المسؤولية الأخلاقية تحتم تجنيب الطلاب ومستقبلهم هذا النوع من المكايدات.

وشدد في الوقت نفسه على أن حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة التربية والتعليم لن تتهاون مع أي محاولة لتعكير أجواء الإختبارات .. مطالبا المجتمع بالمشاركة المباشرة في الرقابة على هذه العملية والإبلاغ عن أي تصرف فردي أو جماعي يسعى للتشويش على سير الإمتحانات.

حضر الإجتماع وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم أحمد النونو ووكيل قطاع المناهج والتوجيه محمد لطف السقاف ومدير عام القناة التعليمية مصطفي المروني .
سبأ
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