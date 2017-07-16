استطلاع للرأي :تراجع نسبة شعبية ترامب إلى 36 بالمائة [16/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:

كشف استطلاع للرأي نشر اليوم الاحد ان شعبية الرئيس الاميركي دونالد ترامب انخفضت الى 36 بالمائة تقريبا بعد سبعة اشهر على دخوله البيت الابيض.



وجاء في استطلاع اجرته شبكة (ايه بي سي نيوز) الامريكية وصحيفة واشنطن بوست ان شعبية ترامب انخفضت الى حوالي 36 بالمائة مقارنة مع 42 بالمائة في ابريل الماضي.



وقالت واشنطن بوست ان 48 بالمائة من الامريكيين المستطلعة اراؤهم اكدوا رفضهم بشدة لاداء ترامب في منصبه الرئاسي... مضيفة ان مستوى هذا الرفض لم يسجل في عهدي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك اوباما وسجل فقط في الولاية الثانية للرئيس جورج بوش الابن.



واوضح الاستطلاع ان 48 فى المائة من الامريكيين يرون ان القيادة الامريكية للعالم هي اضعف عما كانت عليه في عهد اوباما مقارنة مع 27 في المائة يرون ان القيادة الامريكية هي اقوى.



وبحسب نتائج الاستطلاع نسبة الامريكيين الذي يعتقدون ان روسيا “حاولت التأثير على” نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة زادت الى 60 بالمائة بعدما كانت 56 بالمائة في ابريل الماضي.

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