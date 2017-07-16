تدشين حملة رفع المخلفات والعشوائيات بمنطقة جدر بأمانة العاصمة [16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

دشن وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف ووكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب اليوم حملة النظافة وإزالة العشوائيات بمنطقة وسوق جدر بالعاصمة.



وتشمل الحملة التي تستمر أسبوع في إطار حملة مكافحة الكوليرا بمديريات الأمانة العشر رفع المخلفات المتكدسة بمنطقة وسوق جدر بمديرية بني الحارث وإزالة العشوائيات والمخالفات وردم المستنقعات وإغلاق الآبار الملوثة بعد التأكد منها مخبريا.



وأشرف الوكيلان ومعهما وكيل الأمانة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي والقائم بأعمال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس على رفع المخلفات والعشوائيات والبسطات من الشارع الرئيسي لما تسببه من ازدحامات.



كما تم إلزام مالكي المطاعم ومحلات بيع اللحوم بشروط النظافة خصوصا لقنوات الصرف الصحي.



وأكد وكيل العاصمة لقطاع الخدمات ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظافة واتخاذ التدابير الضرورية للحد من انتشار الكوليرا.



وحث مكاتب الأشغال والنظافة ومؤسسة المياه والصرف الصحي والجهات المعنية على تكثيف اعمال النظافة بمنطقة وسوق جدر ورفع جميع البسطات والمخالفات وعدم التهاون مع المخالفين باعتبار مديرية بني الحارث من أكثر المناطق التي ينتشر فيها الكوليرا.



ودعا الوكيل السقاف القائمين على المحلات التجارية والمطاعم والمواطنين إلى ضرورة مساندة جهود السلطة المحلية في مكافحة الأوبئة والأمراض ومنها الكوليرا من خلال الحفاظ على نظافة الشوارع ووضع المخلفات في أماكنها المخصصة .



من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط أن الحملة تأتي في إطار جهود مواجهة الكوليرا.



وأوضح أن إزالة المخلفات وردم المستنقعات تمثل خطوة أولى تليها قيام الجهات المختصة بإغلاق الآبار الملوثة ومحطات الكوثر المخالفة.



يشار إلى أن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة تنفذ حاليا بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة وقطاع الخدمات بأمانة العاصمة مخيما مجانيا لمعالجة مرضى الكوليرا بمديرية بني الحارث.



رافقهم خلال التدشين مدير مديرية بني الحارث عصام عجلان ومدراء مكاتب الاشغال والنظافة والشرطة والمرور بالمديرية.

سبأ