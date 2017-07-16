واشنطن تدعو طهران إلى الإفراج عن جميع الأمريكيين المحتجزين لديها [16/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:

دعت واشنطن السلطات الإيرانية اليوم إلى الإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران.



وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية لوكالة (فرانس برس) "ندعو إلى الإفراج فورا عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بطريقة غير قانونية، لتمكينهم من العودة إلى عائلاتهم"...حد قوله.



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجائي أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على أمريكي مزدوج الجنسية، بتهمة التجسس.



وأوضح إيجائي أن المدان توجه إلى إيران بمهمة من المخابرات الأمريكية، وتمكنت أجهزة الأمن من كشفه وإلقاء القبض عليه، دون إعطاء تفاصيل إضافية.



ولم يكشف إيجائي عن هوية المدان والجنسية الثانية التي يحملها، نافيا أن يكون مواطنا إيرانيا.



ولم تكشف وزارة الخارجية الأمريكية هي الأخرى عن أي تفاصيل متعلقة بالأمريكي المدان، ...مشيرة إلى أن "على جميع مواطني الولايات المتحدة، بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة، أن ينتبهوا جيدا للتوصيات الأخيرة للسلطات الأمريكية فيما يخص الرحلات" إلى إيران.



وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ 1980، بعد عام على الثورة التي أسقطت نظام الشاه في إيران.

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