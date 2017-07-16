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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 06:53:50م
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اجتماع برئاسة محافظ تعز يناقش الإجراءات الكفيلة بتنمية الإيرادات
[16/يوليو/2017] تعز - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة المحافظ عبده الجندي ضم وكلاء المحافظة، الإجراءات والضوابط الكفيلة بتنمية الإيرادات.

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب مدير أمن المحافظة ومدراء المكاتب الإيرادية والخدمية، إلى نشاط القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ الجندي أهمية تسريع وتيرة العمل والانجاز في جميع المكاتب الخدمية والإيرادية ومواجهة التحديات الراهنة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين المكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين مستوى الأداء وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

ووجه المحافظ باستكمال فتح فروع لبقية المكاتب التنفيذية والخدمية بالحوبان بصورة عاجلة ومتابعة قضايا المواطنين ومعالجتها أولا بأول.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز جهود المكاتب الإيرادية لتنمية الإيرادات والالتزام بالتوريد للبنك المركزي وفقا للقانون، وإلزام المكاتب الإيرادية برفع كشوفات بأسماء الموظفين المسند إليهم اعمال التحصيل الميداني وتحديد مراكز التحصيل بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكذا وضع آلية لتنظيم تحصيل وتوريد إيرادات الأسواق.

كما أكد الاجتماع على ضرورة سرعة رفع الأسواق العشوائية وتفعيل اللوائح المنظمة لتحصيل رسوم النقل الداخلي.
سبأ
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