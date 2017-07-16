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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 06:53:50م
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الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل لاتفاق حول خروج الحكومة البريطانية من الاتحاد
[16/يوليو/2017] بروكسل- سبأ:
أكد الاتحاد الأوروبي أنه يأمل في أن تظهر الحكومة البريطانية حرصا أكبر على سرعة التوصل لاتفاق الخروج من الاتحاد.

وذكرت وسائل الإعلام أنه وبعد مرور عام على استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مازالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توافق في الداخل على نوع اتفاق الخروج الذي ترغب لندن في التوصل إليه.

ومن المقرر أن يجتمع ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بارنييه وهو وزير فرنسي سابق في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل غدا الاثنين في أول جولة محادثات كاملة بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد.

وسيتم خلال المحادثات على مدى 4 أيام تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات التي جرت يوم 19 يونيو الماضي.

ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع أيرلندا.
سبأ
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