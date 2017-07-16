محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية يوجه بتشكل لجان لتقييم ستة عروض للبطاقة السلعية







وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، بتشكيل لجان لتقييم ستة عروض تقدمت بها الشركات لتنفيذ البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة.



وحث اللواء الصيفي خلال ترأسه اليوم لاجتماع ضم وكيل مساعد الموارد المالية العميد عبدالسلام ناجي ووكيل مساعد الموارد البشرية العميد عبدالباري الطالبي ومدير عام التموين بوزارة الداخلية العميد عبد الخالق السياني، اللجان بالنزول لمواقع الصرف التابعة للتجار الذين تقدموا بعروضهم للوزارة بصرف البطاقة السلعية للتأكد من صحة العروض ومطابقتها للشروط.



كما وجه أعضاء اللجان بالتواصل والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليها ورفع تقاريرها في أسرع وقت.



هذا وكانت ست شركات تقدمت بعروض لوزارة الداخلية تطلب تكليفها بمهمة صرف البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة وفق المعايير الموضوعة من قبل المختصين.

سبأ [16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ