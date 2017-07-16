عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية يدعو لانتخابات برلمانية ورئاسية في مارس القادم







دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس من العام القادم وذلك وسط جهود ليبية ودولية أخرى لإنهاء الصراع في البلاد.



وذكرت وسائل الإعلام اليوم الأحد، أن السراج الذي تدعم الأمم المتحدة حكومته، دعا إلى وقف لإطلاق النار ودمج تدريجي للكيانات البرلمانية المنافسة المتمركزة في طرابلس وفي شرق ليبيا في كلمة تم بثها في وقت متأخر الليلة الماضية.



وقال السراج إنه يتقدم بخارطة طريق بدافع إصراره على الخروج من الأزمة الحالية وتوحيد الليبيين.



وأضاف "أنا على ثقة بأن الروح الوطنية ستتغلب على المصالح الشخصية الضيقة وأدعو الجميع إلى تقديم التنازلات وإن كانت مؤلمة".



والاتفاق على خطة انتخابية وإجراء انتخابات في أنحاء البلاد سيمثل تحديا كبيرا بسبب الانقسامات السياسية وانعدام الأمن والاشتباكات وتدهور البنية الأساسية.

سبأ [16/يوليو/2017] طرابلس - سبأ:سبأ