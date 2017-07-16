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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 06:53:50م
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إصابة 28 شرطيا مصريا بينهم ضابطان بطلقات خرطوش فى اشتباكات مع مواطنين
[16/يوليو/2017] القاهرة - سبأ:


أعلن مصدر رفيع المستوى بالداخلية المصرية عن إصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، خلال اشتباكات وقعت، اليوم الأحد، بين القوات وأهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة.

وقال المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن مأمورية من مديرية أمن الجيزة، والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، توجهت صباح اليوم إلى جزيرة الوراق، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة، والتعديات الواقعة على أراضى الدولة بالجزيرة، وحال وصول القوات، قام عدد من الأهالي بالتعدي عليها بالخرطوش وبالحجارة في محاولة لإثنائهم عن تنفيذ قرارات الإزالة".

وأضاف المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، من بينهم ضابطان، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم... مشيرا إلى أنه تم إرسال تعزيزات أمنية الى الجزيرة للسيطرة على الموقف.

فيما أفادت وسائل إعلام بأن الاشتباكات أودت بحياة أحد المتظاهرين، دون ورود تأكيدات رسمية لهذا الخبر.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إن "قرار تنفيذ الإزالات تم تأجيله لأجل غير مسمى"، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

ويقول أهالي الجزيرة، إن هذه الحملة تستهدف إخلاء الجزيرة من جميع السكان.

والوراق جزيرة مصرية في نهر النيل، تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبا، لها موقع مميز جعلها مطمعا للمستثمرين ورجال الأعمال بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وبالتالي إخلاء ساكنيها.

وتشهد مصر انهيارات متكررة للعقارات نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء.

سبأ
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