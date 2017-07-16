رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم يضم باكايوكو رسمياً بعقد مدته 5 سنوات







أعلن نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن ضم تيموي باكايوكو لاعب وسط موناكو بعقد يمتد لخمس سنوات.



وشارك اللاعب البالغ عمره 22 عامًا في نحو 100 مباراة مع موناكو في آخر 3 مواسم وأحرز 5 أهداف وأصبح اللاعب الثالث المنضم لفريق المدرب أنطونيو كونتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ولم يعلن تشيلسي عن المقابل المالي لضم اللاعب لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه وصل إلى نحو 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار).



وضم تشيلسي الحارس ويلي كاباييرو الذي رحل عن مانشستر سيتي بعد فسخ تعاقده والمدافع انطونيو روديجر من روما الإيطالي.

سبأ [16/يوليو/2017] لندن- سبأ:سبأ