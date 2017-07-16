محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الأوقاف تنعي القاضي العلامة يحيى الشبامي







نعت وزارة الأوقاف والإرشاد القاضي العلامة يحيى الشبامي وكيل الوزارة الأسبق الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 85 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن وتدريس العلم الشرعي والوعظ والإرشاد.



وأشار بيان نعي إلى ما كان يتمتع به القاضي العلامة الشبامي من مزايا وخلق رفيعة أكسبته إحترام زملائه، حيث كان رحمه الله من العلماء والقضاة التقاة العدول الذين تميزوا بالوسطية والإعتدال .



وأكد البيان أن اليمن خسر برحيل العامة الشبامي علما من أعلامها الذين كان لهم إسهامات إيجابية في العديد من القضايا التي تهم المجتمع .



وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ