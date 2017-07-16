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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 06:53:50م
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بدء برنامج تدريبي حول تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والسلام بذمار
[16/يوليو/2017] ذمار - سبأ:



بدأ 25 شابا وشابة في مركز أبجد بمدينة ذمار اليوم برنامج تدريبي حول "تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والسلام" والذي يستمر خمسة أيام.

يتلقى المشاركون خبرات ومعارف عن قيم السلام والتعايش في البرنامج الذي يتضمن تطبيقات معرفية في مواضيع متعلقة بأدوات تحليل النزاع وخطوات التغيير الإيجابي من النزاع إلى السلام ومفاهيم بناء السلام، ومراحله, وكذلك مبادئ إشراك الشباب في صناعة السلام.

كما يتضمن البرنامج مواضيع متعلقة بقيم التسامح والتعايش المجتمعي وإدارة الأزمات والحد من تداعياتها, وآليات العمل لتعزيز قيم التعايش والسلام.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن برنامج "شباب من أجل التعايش والسلام" الذي ينفذه مركز أبجد للدراسات والتنمية بمحافظة ذمار للعام الثاني, ضمن الأنشطة المجتمعية والشبابية التي ينفذها المركز في خطته للعام الجاري.

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