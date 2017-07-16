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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 06:53:50م
مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان بإحباط محاولة تسلل بمنطقة يام بنهم
أحبط أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه مواقع عسكرية بمنطقة يام بنهم.
الحكومة الفلسطينية: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأقصى باطلة ولاغية
أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصى.
قطاع التجارة ينفذ نزول ميداني لعدد من المولات والمحال التجارية(مصحح)
نفذ قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصناعة بأمانة العاصمة اليوم نزولا ميدانيا إلى عدد من المولات والمحال التجارية بأمانة العاصمة.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
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تدريب متطوعين بذمار لكلورة ومسح مصادر المياه والصرف الصحي
[16/يوليو/2017] ذمار - سبأ:
بدأت بمحافظة ذمار اليوم ورشة عمل تدريبية خاصة بتدريب المتطوعين الميدانيين لكلورة ومسح مصادر المياه والصرف الصحي بمديريات وصاب العالي ووصاب السافل وعنس.

يشارك في الورشة التي ينظمها في ستة أيام فرع الإتحاد العام لنساء اليمن ضمن أنشطة مشروع اإاستجابة الطارئة للكوليرا، 58 متطوعا ومتطوعة بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضحت رئيسة فرع الإتحاد العام لنساء اليمن بذمار فايزة مالك العزاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الورشة تهدف إكساب المتطوعين معارف ومهارات علمية حول التوعية والتثقيف الصحي والنظافة الشخصية وكلورة المياه والممارسات الصحية السليمة للوقاية من الكوليرا.

وبينت أن المشاركين في الورشة سينفذون أعمال ميدانية في المديريات المستهدفة وبما يسهم في الحد من إنتشار الكوليرا.
سبأ
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