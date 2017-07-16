تدريب متطوعين بذمار لكلورة ومسح مصادر المياه والصرف الصحي [16/يوليو/2017] ذمار - سبأ:

بدأت بمحافظة ذمار اليوم ورشة عمل تدريبية خاصة بتدريب المتطوعين الميدانيين لكلورة ومسح مصادر المياه والصرف الصحي بمديريات وصاب العالي ووصاب السافل وعنس.



يشارك في الورشة التي ينظمها في ستة أيام فرع الإتحاد العام لنساء اليمن ضمن أنشطة مشروع اإاستجابة الطارئة للكوليرا، 58 متطوعا ومتطوعة بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



وأوضحت رئيسة فرع الإتحاد العام لنساء اليمن بذمار فايزة مالك العزاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الورشة تهدف إكساب المتطوعين معارف ومهارات علمية حول التوعية والتثقيف الصحي والنظافة الشخصية وكلورة المياه والممارسات الصحية السليمة للوقاية من الكوليرا.



وبينت أن المشاركين في الورشة سينفذون أعمال ميدانية في المديريات المستهدفة وبما يسهم في الحد من إنتشار الكوليرا.

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