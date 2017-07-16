مناقشة آلية تحسين الإيرادات والخدمات بمحافظة ريمة [16/يوليو/2017] ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري آلية تحسين الإيرادات والخدمات المجتمعية على مستوى مديريات المحافظة.



وأكد الاجتماع على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية والمحلية وتوسيع الخدمات الأساسية للمواطنين وتفعيل الجوانب الإيرادية بمختلف مستوياتها.



وشدد على ضرورة وضع آليات موحدة بين الجهات لضمان تنمية الموارد المحلية خاصة الضريبية والزكوية وغيرها من الموارد المالية.



وأكد المحافظ العمري أهمية تنمية الموارد المحلية من مختلف الأوعية الإيرادية.



وأشار محافظ ريمة إلى ضرورة العمل على تحسين أوضاع الموظفين خاصة في ظل الظروف الراهنة ،وكذا تفعيل خدمة البطاقة السلعية على مستوى المكاتب الحكومية بالمحافظة .

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