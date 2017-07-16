محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الثانوية بالمعاهد المهنية والتقنية بمحافظة إب





دشن وكيل محافظة إب لشئون التعليم صادق حمزة اليوم إمتحانات الثانوية بالمعهد التقني والصناعي بمنطقة دار الشرف بالمحافظة للعام الدراسي 2016-2017م.



وأوضح مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة محمد الجعشني أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات لهذا العام في المعاهد المهنية والتقنية والصناعية بالمحافظة 638 طالب وطالبة.. مشيرا إلى الترتيبات الخاصة بالامتحانات لهذا العام في المعاهد المهنية.



وتفقد وكيل المحافظة حمزة أقسام الخياطة والتطريز والتجارة والخرائط الخاصة بالنساء وقسم الحاسوب وقسم تمديد ولف أسلاك الكهرباء بالمعهد.. مشيدا بمستوى التطور بأقسام المعهد التخصصية.



وحث الطلاب والطالبات على مزيد من الاهتمام والجد لتحقيق أفضل النتائج.. مؤكدا أهمية تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.



كما دشن وكيل المحافظة لشئون التعليم الامتحانات النهائية لمعهد الجند الصحي للعام 2016-2017م البالغ عددهم 44 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات بالمعهد، واستمع من مدير معهد الجند الصحي الدكتور صادق المحنى إلى شرح حول الترتيبات للامتحانات لضمان نجاحها.



وأشاد الوكيل حمزة بمستوى الإعداد لسير الامتحانات من إدارة المعهد.. مؤكدا اهتمام قيادة المحافظة ودعمها لإنجاح الامتحانات.

سبأ [16/يوليو/2017] إب - سبأ:سبأ