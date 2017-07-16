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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 05:52:27م
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بدء إستقبال طلبة الإلتحاق بالمعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء
[16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



بدأت اليوم بالمعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة صنعاء عملية إستقبال الطلاب الراغبين للإلتحاق بالمعهد في قسمي التمريض والمختبرات لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي.

وأوضح مدير المعهد الدكتور عباس العرافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فترة التسجيل ستستمر حتى 29 يوليو الجاري وأن إمتحان القبول سيتم في يوم 30 من الشهر الحالي.

وأشار إلى أن شروط القبول والتسجيل بالمعهد تتمثل في حصول المتقدم على الثانوية العامة قسم علمي بمعدل لا يقل عن 65 بالمائة وأن لا يكون قد مر عليها أربع سنوات أو حصول المتقدم على شهادة معهد صحي نظام ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي وأن لايكون قد مر عليها خمس سنوات بالإضافة إلى إجتياز القبول والمفاضلة.

سبأ
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