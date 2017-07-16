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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 05:52:27م
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سقوط 46 شخصا جراء سقوط حافلة في هوة شمال الهند
[16/يوليو/2017] نيودلهي - سبأ:
أعلنت شرطة ولاية جامو وكشمير شمال الهند اليوم الاحد عن سقوط 46 سائحا هندوسيا مابين قتيل وجريح جراء سقوط حافلة في هوة بمنطقة رامبان شمال البلاد.

 واوضحت الشرطة أن 16 سائحا هندوسيا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون اثر  ذلك الحادث الماساوي ... مبينة أن الحافلة المنكوبة كانت تقل زوارا هندوس كانوا متوجهين إلى ضريح أمارناث، أحد المقدسات الهندوسية في الولاية.

وأضافت ا أن الحافلة انحرفت عن طريق سريع جبلي وانقلبت مرات عدة، ثم سقطت في هوة ضيقة عميقة.

وذكرت الشرطة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى في جامو على متن مروحيتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، ولا يزال 11 منهم في حالة خطرة..مؤكدة أن الحادث المأساوي وقع ، حسب نتائج التحقيقات الأولية، بسبب ثقب في أحد إطارات الحافلة.
سبأ
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