آلاف المنازل تأثرت بفيضانات إيلينوي الامريكية [16/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:

قال مسؤولون أميركيون إن الفيضانات في شمال شيكاغو قد تتفاقم مع استمرار ارتفاع منسوب مياه الأنهار بعد أن شهدت المنطقة فيضانا شديدا الأسبوع الماضي ألحق أضرارا بآلاف المنازل.



وأصدر بروس راونر حاكم ولاية إيلينوي الجمعة إعلان كوارث في مقاطعات ليك ومكهنري وكاين، وتعهد بتقديم حكومة الولاية الدعم لمن تضررت أو تدمرت ممتلكاتهم.



وأوضحت باتي تومسون المتحدثة باسم وكالة إدارة الطوارئ في إيلينوي أن آلاف المنازل تأثرت بالفيضانات بعد أن تسببت عواصف في هطول أمطار زاد منسوبها عن 18 سنتيمترا في المنطقة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.



وقالت المتحدثة أن الحجم الإجمالي للأضرار ليس معروفا بعد ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.



وذكر مسؤولون أن منسوب المياه في بعض الأنهار سجل معدلات ارتفاع قياسية.

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