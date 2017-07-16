عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الباكستانية تحذر من وقوع فيضانات عارمة بإقليم بلوشستان







حذرت السلطات الباكستانية من وقوع فيضانات عارمة في إقليم بلوشيستان جنوب غربي البلاد، وذلك مع استمرار الأمطار الموسمية في الهطول بمناطق مختلفة في باكستان.



وقالت قناة (جيو) التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد، إنه تم تسجيل هطول أمطار غزيرة اليوم في عدة مدن من بينها العاصمة إسلام أباد وكشمير، فيما تنبأ خبراء الأرصاد بسقوط أمطار في مناطق أخرى من بينها حيدر أباد ولاهور وروالبيندي.



وأشارت إلى إستمرار الأمطار الخفيفة في السقوط بشكل متقطع منذ أمس في كراتشي.. فيما توقع مكتب الأرصاد استمرار سقوط الأمطار حتى غد الاثنين.



وذكرت القناة أنه نتيجة لسقوط الأمطار، انقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق.



ونقلت عن متحدث باسم شركة (كراتشي إليكتريك) المحدودة للكهرباء القول: إن 100 خط لإمدادات الكهرباء قد تعطل بسبب الأمطار، وتمت إعادة بعض هذه الخطوط للعمل ويجري العمل لإصلاح باقي الخطوط.



وفي مدينة خوزدار بإقليم بلوشيستان، يجري البحث عن باقي أفراد أسرة من 5 أشخاص جرفت مياه الأمطار سيارتهم.



وذكرت تقارير إعلامية أن فيضاناً قوياً من مياه الأمطار جرف سيارة يوم (الثلاثاء) الماضي، وتمكن السكان والسلطات من انتشال جثتي اثنين من أفراد الأسرة ويجري البحث عن الباقين، كما جرفت مياه الأمطار جسرا على الطريق الرئيسي بين مدينتي كيتا وكراتشي، ونتيجة لذلك تعطل المرور على الطريق وتقطعت السبل بمئات الأشخاص.

سبأ [16/يوليو/2017] إسلام أباد - سبأ:سبأ