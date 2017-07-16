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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 05:52:27م
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  رياضة
فوز البريطاني هاميلتون بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للسيارات للمرة الرابعة على التوالي
[16/يوليو/2017] سيلفرستون- سبأ:



فاز البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الرابعة على التوالي اليوم الأحد بينما تعرض سيباستيان فيتل سائق فيراري لمشكلة في أحد الإطارات في اللفة قبل الأخيرة ليتقلص تفوقه في صدارة البطولة إلى نقطة واحدة.

وتصدر السائق البريطاني السباق منذ البداية وحتى النهاية دون مشاكل وسيطر مع زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي جاء خلفه بفارق 14 ثانية، على المركزين الأول والثاني.

وأنهى فيتل، الذي كافح للحفاظ على إطاراته وبدا أنه في طريقه للمركز الثالث قبل أن ينفجر إطاره، السباق في المركز السابع مع وجود زميله الفنلندي كيمي رايكونن في المركز الثالث بعدما تعرض لمشكلة مماثلة في الإطارات أيضا.

وأصبح هاميلتون السائق الثالث، بعد مواطنه الراحل جيم كلارك والفرنسي الان بروست، الذي يفوز بسباق بريطانيا 5 مرات والأول الذي ينتصر 4 مرات متتتالية في سيلفرستون.

وفاز كلارك بـ4 سباقات متتالية في ستينات القرن الماضي لكن من بينهم مرة في اينتري وأخرى في براندز هاتش.

سبأ
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