محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بجامعة صنعاء بمناسبة الذكرى السنوية لأسبوع الصرخة صنعاء - سبأ:







نظمت الوحدة الأكاديمية بجامعة صنعاء اليوم ندوة فكرية بمناسبة الذكری السنوية لأسبوع الصرخة تحت شعار" الصرخة وتأثيرها علی واقع ومستقبل الأمة " بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين.



وفي الندوة أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي أهمية إحياء الذكری السنوية لأسبوع الصرخة في وجه المستكبرين.



وأشار الدكتور الشامي إلی ما يمثله شعار الصرخة في وجه الطغاة والمستكبرين وإعلان البراءة في هذه المرحلة الإستراتيجية ودوره في تحطيم جدار الصمت ومواجهة مشروع النفاق والعمالة وتحفيز الشعوب للنهوض بواقع الأمة.



وفي الندوة التي حضرها نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ورئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج، قدمت أوراق عمل من القاضي عبد الوهاب المحبشي، والدكتور عبد الحميد الضحياني والباحثة بشری المحطوري، والعلامة خالد موسی، تناولت مراحل إطلاق الصرخة وأهميتها ومنهجيتها وأهدافها في مواجهة مشروع الهيمنة والاستكبار العالمي.



واستعرضت أوراق العمل المنطلقات والوسائل التي استندت عليها الصرخة وفي مقدمتها واقع الشعور بالمسؤولية، والنظر إلی معاناة الأمة، وفضلا عن منطلق واعدوا لهم ما استطعتم من قوة.



كما تطرقت إلی أهمية الشعار ودوره في التهيئة للمقاطعة الاقتصادية وسلاح مهم في مواجهة الحرب النفسية وفضح عملاء أمريكا ومرتزقتهم.

سبأ [16/يوليو/2017]سبأ