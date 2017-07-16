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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 05:22:30م
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  ثقافة
إنطلاق مهرجان (شاشات سوداء) السينمائي في الكاميرون
[16/يوليو/2017] ياوندي- سبأ:
انطلقت الليلة الماضية، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي النسخة الحادية والعشرين من مهرجان (شاشات سوداء) الذي يسعى لأن يكون فضاء فريدا في إفريقيا الوسطى للتعريف بالمشترين والناشرين والموزعين لأفضل إنتاج سينمائي وسمعي بصري في إفريقيا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسئولة الاتصال الرقمي للمهرجان ميمونة بورزاكا، القول: إن أول الأفلام المعروضة سيكون الفيلم السينغالي – الفرنسي (فيليسيتي) للمخرج (آلان غوميز) والحاصل على جائزة ذهبية في النسخة الخامسة والعشرين من المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في مارس 2017م.

ويبدأ الحدث بالصعود التقليدي لسلالم البساط الأحمر تتبعه الأمسية الافتتاحية المقدمة من طرف المنعش (بريس آلبين) والكوميدية (نسانغ انديلونغ).

كما يبدأ عرض الأفلام اليوم الأحد في عدة أماكن من بينها قاعات قصر المؤتمرات والمركز الثقافي الكاميروني أما قرية المهرجان فقد تم نصبها في المتحف الوطني لاحتضان العروض في الهواء الطلق.
سبأ
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