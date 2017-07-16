عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يركب بوابات الكترونية على مداخل الأقصى ويواصل حصاره للبلدة القديمة







تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تركيب بوابات الكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد إغلاقه منذ يوم الجمعة الماضية، فيما فتحت، ظهر اليوم الأحد، بواباته لدخول المصلين، لأداء صلاة الظهر، بعد أن صدحت مآذنه للصلاة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر في الأوقاف الإسلامية (فضل عدم الكشف عن هويته)، القول: إن سلطات الاحتلال سلمت دائرة الأوقاف الاسلامية مفاتيح المصلى القبلي، والأقصى القديم، والمصلى المرواني في المسجد الأقصى، فيما لم تُسلّم مفاتيح أبواب: الأسباط، والملك فيصل، والمجلس (الناظر)، من أبواب المسجد الأقصى الرئيسية (الخارجية).



وأوضحت الوكالة أن الاحتلال يواصل حصاره العسكري المشدد على القدس القديمة، ويمنع دخول المواطنين الى البلدة القديمة، الذين لا يملكون عنوان سكن فيها، في الوقت الذي ما زالت فيه المحال التجارية في القدس القديمة مغلقة، بسبب الحصار.

سبأ [16/يوليو/2017] القدس المحتلة - سبأ:سبأ