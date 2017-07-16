انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [16/يوليو/2017] مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (62ر57) نقطة وبنسبة (13ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (76ر5063) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (38ر5121) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(177) ألفًا و(268) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (5ر12) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(488) ألفًا و(620) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (561ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (47ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (212) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (75ر9) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (601) ألف ريال عماني أي ما نسبته (62ر27) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (389) ألف ريال عماني وبنسبة (87ر17) في المائة.

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