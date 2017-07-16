وزير التخطيط يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي [16/يوليو/2017]

صنعاء - سبأ:

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي لدى اليمن ستيفن اندرسون.



جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتصلة بتعزيز التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الغذاء العالمي.



وأعرب الوزير الكميم عن تقديره للدور الذي يضطلع به البرنامج في دعم اليمن في هذه المرحلة الصعبة واستمرار أنشطته.



فيما أكد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي، أهمية التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج.



وأشار إلي ما أنجز في هذا الصدد بين البرنامج والوزارة ممثلة في قطاع التعاون الدولي والجهود المبذولة من الوزارة لتسهيل أداء البرنامج لأنشطته.



حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني والوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي على الكحلاني.

سبأ