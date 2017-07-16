محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إشهار مؤسسة صناع التغيير بمحافظة الحديدة







أشهر بمحافظة الحديدة اليوم مؤسسة صناع التغيير للتنمية والتطوير بهدف دعم التفكير الإبداعي وخلق فرص التدريب والتطوير المستمر وتوفير إحتياجات ومستلزمات كل أسرة من خلال التبرعات وإسهام المجتمع المحلي.



وفي حفل الإشهار أشاد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج بهذه المبادرة وما تتضمنه من أهداف نبيلة للإسهام في دعم جهود الإبداع من خلال التدريب والتطوير .. منوها بهذا الصدد بما يتملكه القائمين على المؤسسة من خبرات في هذا المجال .



وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على دعم مثل هذه المؤسسات المجتمعية التي تسخر جهودها لخدمة المجتمع .. مشيرا إلى أهمية تبني مثل هذه الأنشطة التي تعزز من قدرات المجتمع بما في ذلك إيجاد المشاريع الخاصة بالمرأة .



وألقيت كلمات من مدير المؤسسة راضي الشربيني ونائب المدير هدى الحكمي وعن مؤسسة يمن أتد شهد عبدالله داوود أشارت في مجملها إلى دور المؤسسة في تبني تطوير مشاريع التنمية وتزويد ودعم القيادات بالمهارات المعرفية اللازمة لبناء كوادر ناجحة.



بعد ذلك تم تكريم محافظ الحديدة وعدد من الشخصيات التي ساهمت في إشهار المؤسسة.



حضر الحفل الأكاديميان حسن المطري وأحمد مذكور ومدير مؤسسة التواصل صادق السعيدي.

سبأ [16/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:سبأ