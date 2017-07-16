عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 22 قتيلا جراء حريق بمبنى سكني شرق الصين







أعلنت السلطات الصينية اليوم عن سقوط 22 قتيلا واصابة اخرين اثر حريق نشب بمبنى سكني بمقاطعة جيانغسو شرقي البلاد .



وكانت وسائل إعلام محلية بالمقاطعة قد اعلنت بوقت سابق عن مقتل 14 شخصا جراء ذلك الحريق الذي اندلع فجر اليوم الأحد في مبنى سكني، بالقرب من مدينة تشانغشو يوشان.



وقالت السلطات، أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.. فيما رجحت الشرطة المحلية أن يكون الحادث المأساوي عملا متعمدا.



ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة ذكرها أن المحققين عثروا على آثار بنزين في موقع الحادث، وكان باب البناية مغلقا من الخارج.



وأفاد التلفزيون الصيني بأن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في ارتكاب الجريمة، رصدته إحدى كاميرات المراقبة في الموقع، ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع ملابسات المأساة.

سبأ [16/يوليو/2017] بكين - سبأ:سبأ