محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بعمران يناقش المشاريع المنفذة ضمن خطة الطوارئ





ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، المشاريع المنفذة في إطار خطة طوارئ المحافظة في المجالات الصحية والمياه ومكافحة الكوليرا.



واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من مدراء المكاتب التنفيذية ووممثلي منظمات كير العالمية وأوكسفام ورعاية الأطفال، تقارير من مدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالله المسيبيلي والصحة العامة الدكتور عبد العزيز الضلعي والمياه عدنان مزاحم حول الأنشطة والتدخلال الطبية والوقائية لمختلف المنظمات الإنسانية والطبية الدولية والمحلية في الجوانب الصحة والمياه ومواجهة الإسهالات المائية والكوليرا بالمحافظة.



وأكد الاجتماع ضرورة توحيد الجهود بين المكاتب التنفيذية والمنظمات لمواجهة الكوليرا ورفع تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة للحد من إنتشار الكوليرا.



واستمع الاجتماع إلى شرح من ممثلي المنظمات حول ما تم إنجازه للحد من انتشار وباء الكوليرا، والإجراءات الخاصة بهذا الشأن من خلال النزول الميداني للرقابة والإشراف على المنشآت المائية ومنها الآبار والخزانات ومحطات المياه، بما يضمن توفير مياه نقية وآمنة.



وشدد المحافظ جعمان على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في التعرف على احتياجات المجتمع .. مشيدا بتفاعل المنظمات في دعم القطاع الصحي ومكافحة الكوليرا بالمحافظة .



سبأ [16/يوليو/2017] عمران – سبأ:سبأ