مقتل اربعة مسلحين في عملية للقوات الأفغانية في بادخشان [16/يوليو/2017] كابول - سبأ:

اعلنت السلطات الامنية الافغانية اليوم الاحد عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل في عملية تفتيش وتطويق شنتها قواتها في مقاطعة بادخشان شمال البلاد.



وقال محفوظ الله اكبري، المتحدث باسم شرطة سبين زار "شنت قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية غارة في وادي سبين جول، بمنطقة اردو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وقتل اربعة من مسلحي حركة طالبان، واصيب آخران بجراح عندما اندلعت الاشتباكات بعد وقت قصير من شن الغارة."



وذكر المتحدث ان الغارة ستغطي عدة قرى، والجوانب الخارجية للمنطقة، الواقعة جنوب شرق فايز آباد عاصمة المقاطعة، وستستمر حتى تطهير المنطقة من المسلحين كما ستستهدف الغارة مخابيء المسلحين وستعثر على المسلحين المختبئين بالمنطقة الجبلية.



وتأتي العملية في أعقاب هجوم على رجال الشرطة أواخر الشهر الماضي، عندما قتل المسلحون شرطيين بعد اطلاق النارعليهما.



وتكثف قوات الأمن الافغانية عملياتها ضد المسلحين في الفترة الأخيرة، حيث يشهد الأفغان، الذين انهكتهم الحرب، ارتفاعًا في عدد الهجمات التي يشنها مقاتلو طالبان والتابعين لهم بانحاء البلاد.

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