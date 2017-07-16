نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة علي أحمد السياغي [16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة علي أحمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعث بها إلى وليد علي السياغي وإخوانه وكافة آل السياغي بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المخلصة وإسهاماته وأدواره الرائدة في خدمة الوطن من خلال المواقع والمناصب التي تقلدها.



وعبر نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ