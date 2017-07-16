نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة القاضي يحيى الشبامي [16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامة يحيى بن يحيى الشبامي بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي في مختلف المواقع ومنها عضو مجلس نواب وعضو مجلس استشاري سابق.



وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى عبد الرحمن يحيى بن يحيى الشبامي وإخوانه، بمناقب الفقيد ودوره الدعوي والإرشادي وما قدمه من عطاء متميز في كافة المناصب التي شغلها.. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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