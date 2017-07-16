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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 05:22:30م
مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان بإحباط محاولة تسلل بمنطقة يام بنهم
أحبط أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه مواقع عسكرية بمنطقة يام بنهم.
الحكومة الفلسطينية: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأقصى باطلة ولاغية
أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصى.
فنزويلا توقع اتفاقا بقيمة 3ر1 مليار دولار مع شركة نفط أمريكية
وقعت فنزويلا اتفاقا بقيمة 3ر1 مليار دولار مع شركة النفط الأمريكية “هوريزنتال ويل دريلرز” لزيادة إنتاج الشركة الوطنية الحكومية الفنزويلية للنفط ب 105 آلاف برميل يوميا من النفط الخام.
اللاعبة الاسبانية موجوروزا تفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس
فازت الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو، لأول مرة، بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس عندما هزمت الأمريكية المتألقة فينوس وليامز 7-5 و6-صفر.
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  محلي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة القاضي يحيى الشبامي
[16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامة يحيى بن يحيى الشبامي بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي في مختلف المواقع ومنها عضو مجلس نواب وعضو مجلس استشاري سابق.

وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى عبد الرحمن يحيى بن يحيى الشبامي وإخوانه، بمناقب الفقيد ودوره الدعوي والإرشادي وما قدمه من عطاء متميز في كافة المناصب التي شغلها.. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ
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