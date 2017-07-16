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مجلس النواب يدين مقتل سائحتين المانيتين وجرح أخريات في مصر 
[16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية وبقوة قتل سائحتين ألمانيتين وجرح عدد أخر من السائحات من جنسيات أخرى في حادثة طعن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة السياحية بمحافظة البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

وأصدر بذلك بيان فيما يلي نصه :

    يدين مجلس النواب في الجمهورية اليمنية وبقوة قتل سائحتين ألمانيتين وجرح عدد أخر من السائحات من جنسيات أخرى في حادثة طعن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة السياحية بمحافظة البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية .

   ويعتبر مجلس النواب هذا الحادث عمل إرهابي جبان ويؤكد على أن العمليات الارهابية التي تحدث في جمهورية مصر هدفها ضرب وزعزعة الأمن والاستقرار والسياحة والاقتصاد بشكل عام في جمهورية مصر العربية .

   ومجلس النواب في الجمهورية اليمنية يجدد تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق في مواجهة الإرهاب ، ويرى مجلس النواب أن الحرب التي تشن على اليمن من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية هي شكل من أشكال أعمال إرهاب الدول .

   داعيا في الوقت نفسه البرلمان والشعب المصري إلى الضغط على حكومة بلادهم لادراك مخاطر استمرار مشاركتها ضمن تحالف العدوان بقيادة السعودية على الشعب اليمني والذي يستخدم الإرهاب وتنظيماته كأداة من أدوات العدوان، حيث أن فكر الإرهاب الذي تواجه مصر مخاطره اليوم هو ذات الفكر الذي يستهدف اليمن ويحظى بدعم ومساندة وتمويل من قوى تحالف العدوان على الشعب اليمني.

وعبر مجلس النواب عن أسفه الشديد لهذا الحادث الأليم، ومن الموقف المتخاذل من الإرهاب وكذا استمرار الموقف الدولي في الكيل بمكيالين تجاه قضية الإرهاب وتعريفه وتمويله ودعمه ، حيث يتم التغاضي والسكوت بل والتواطوء الفاضح مع قضية تمويل ودعم الإرهاب .

كما عبر مجلس النواب عن تعازي الشعب اليمني لأسر الضحايا وتمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل.
سبأ
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