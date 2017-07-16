مناقشة جوانب التنسيق بين وزارة حقوق الإنسان والجهاز المركزي للإحصاء [16/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير اليوم مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق، جوانب التنسيق والشراكة بين الوزارة والجهاز في مختلف قضايا حقوق الإنسان.



وتطرق اللقاء إلى المسح المتعدد الأغراض الذي يتم الترتيب لتنفيذه باليمن في العام 2018م والمتضمن مؤشرات حول حقوق الأمومة والطفولة وقضايا العنف وكذا الأوضاع الإقتصادية وعمالة الأطفال وجودة المياه وقضايا الصحة وغيرها.



وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى دور ومهام الوزارة في قضايا حقوق الإنسان والتي يستوعبها المسح.



وأكد استعداد الوزارة وكوادرها المؤهل تأهيلا حقوقيا بالمشاركة بفعالية في تنفيذ المسح.



فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الحرص على مشاركة وزارة حقوق الإنسان في المسح المتعدد الأغراض والذي سيعزز استراتيجية الجهاز في الشراكة الحقيقية مع الوزارة.



حضر اللقاء عدد من الوكلاء ومدراء العموم في الوزارة والجهاز المركزي.

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