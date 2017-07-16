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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 03:25:49م
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إشهار جمعية الآن للتنمية والاستجابة الإنسانية بذمار
[16/يوليو/2017] ذمار - سبأ:
أكد وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق أهمية دور منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة الراهنة في تعزيز الصمود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

    واشار خلال حفل اقيم في مكتبة البردوني بمدينة ذمار بمناسبة إشهار " جمعية الآن للتنمية والاستجابة الانسانية"، الى أهمية أسهام منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الإنسانية المجتمعية، معربا عن امله في أن تكون جمعية الآن للتنمية والاستجابة الإنسانية رافداً تنموياً وإنسانياً، وإضافة جديدة ونوعية للمنظمات المحلية، ومتميزة في الأداء وتلبية الاحتياجات المجتمعية خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

     من جانبه اوضح مدير إدارة الجمعيات بمكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة اسماعيل صلاح، أن المجتمع بحاجة لجمعيات ناجحة تلبي إحتياجاته وتسهم في تنميته.. داعياً كافة الجمعيات المرخصة والمسجلة بمحافظة ذمار للمشاركة في العمل المجتمعي.

   وبين أن اكثر من بين 450 جمعية ومنظمة مسجلة بمحافظة ذمار لم تقدم أي نشاط  مجتمعي منها سوى 70 جمعية.. لافتا إلى اهمية تبني جمعية الآن للتنمية والاستجابة الإنسانية مشاريع خدمية حقيقية تلبي تطلعات أبناء المجتمع.

    فيما قدم رئيس الجمعية محمود العرامي نبذة عن الجمعية، مستعرضا اهدافها في تقديم الخدمة المجتمعية والإغاثة والتنمية الشاملة والإسهام في التخفيف من معاناة المجتمع.

   واشار الى أن الجمعية تسعى الى تنفيذ برامج في مختلف المجالات الإنسانية، منها نشر ثقافة التسامح والمحبة وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية الصادقة في تجويد وتقديم الخدمات التنموية والإرتقاء بواقع الشباب في مختلف المجالات.

   حضر الحفل عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والناشطين والمهتمين في مجالات العمل الإنساني.
سبأ
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