Aviation de l'agression cible des biens des citoyens et instillations publiques [16/يوليو/2017]

SANA'A, 16 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre les fermes et bêtes appartenant aux mercenaires au district d'Al-Masloub au gouvernorat d'Al-Jawf et trois raids contre le district d'Al-Mouton.



La source a ajoutée que l'aviation de l'Alliance de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la base d'Al-Dilmi a la ville de Sanaa et trois raids contre le district de Nihm et deux d'autres contre la zone d'Al-Hamili au district de Mouza'a.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé six raids contre les deux districts d'Haradh et de Midi et huits d'autres contre le site d'Al-Tala'ah à Najran et deux d'autres contre la zone d'Al-Hadhirah à Jizan.



AM



SABA