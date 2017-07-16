اللاعبة الاسبانية موجوروزا تفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس فازت الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو، لأول مرة، بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس عندما هزمت الأمريكية المتألقة فينوس وليامز 7-5 و6-صفر.