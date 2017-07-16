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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 11:35:51ص
دك تحصينات وتجمعات العدو السعودي وقنص عدد من الجنود والمرتزقة
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات جنود العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية ، فيما استهدفت وحدة القناصة عدداً من الجنود والمرتزقة .
قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على كسارة أحجار بمديرية باجل
[16/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم، ثلاث غارات على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات كسارة أحجار في مديرية باجل، خلفت أضرار مادية.
سبأ
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