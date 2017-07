Marib: Meurtre et blessure d'un certain nombre des mercenaires de l'Alliance de l'agression [16/يوليو/2017]

MARIB, 16 Juillet (SABA)-Un grand nombre de mercenaires de l'Alliance de l'ennemi saoudienne a bombardé utilisant de rouquettes des rassemblements dans la zone d'Al-Makhdarah au district de Sourwah.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure d'un grand nombre des mercenaires , dont des leaders et la destruction de trois véhicules militaires dans le bombardement.



La source a ajouté que le bombardement a ciblé leur rassemblements après la suivi de leurs mobilisations vers des sites militaires.



AM



SABA