ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 11:04:49ص
دك تحصينات وتجمعات العدو السعودي وقنص عدد من الجنود والمرتزقة
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات جنود العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية ، فيما استهدفت وحدة القناصة عدداً من الجنود والمرتزقة .
قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
فنزويلا توقع اتفاقا بقيمة 3ر1 مليار دولار مع شركة نفط أمريكية
وقعت فنزويلا اتفاقا بقيمة 3ر1 مليار دولار مع شركة النفط الأمريكية “هوريزنتال ويل دريلرز” لزيادة إنتاج الشركة الوطنية الحكومية الفنزويلية للنفط ب 105 آلاف برميل يوميا من النفط الخام.
اللاعبة الاسبانية موجوروزا تفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس
فازت الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو، لأول مرة، بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس عندما هزمت الأمريكية المتألقة فينوس وليامز 7-5 و6-صفر.
آخر الأخبار:
الكمالي يحصل على الترتيب الثاني عربياً في أساسيات التصوير الفوتوغرافي
رابطة علماء اليمن تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني
توجيه 15 اتهاما لصبي بعد هجمات بمواد حارقة في لندن
الاحتلال الإسرائيلي يمنع موظفي الأقصى من الدخول إليه ,وعشرات المقدسيين يؤدون الفجر في الشوارع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رابطة علماء اليمن تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني
[16/يوليو/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 عبرت رابطة علماء اليمن عن تضامنها الكامل ووقوفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمحتلة أرضه ومقدساته من قبل الصهاينة الغاصبين .

وأعلنت الرابطة تأييدها المطلق للعملية البطولية التي قام بها أبناء فلسطين في باحات المسجد الأقصى دفاعا عنه .

واعتبرت الرابطة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مثل هذه العمليات حقا مشروعا ومكفولا.. داعية الشعب الفلسطيني للمزيد من العمليات التي تقض مضاجع الصهاينة وتدفعهم للرحيل عن الأراضي المقدسة.

كما عبر البيان عن رفض الرابطة تواطؤ وتآمر وصمت الأنظمة الحاكمة لشعوب العالم العربي والإسلامي وعلى رأسها النظام السعودي والإماراتي وأمثالهما من الأنظمة والحكام الغارقين في العمالة، معتبراً الصمت عن الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني مشاركة في تلك الجرائم .

ودعا البيان الشعوب الإسلامية إلى القيام بواجبها أمام الله ودينها وشعب فلسطين المظلوم والرازح تحت الاحتلال.

وقال البيان : " لقد بلغت الأنظمة العميلة الذروة في الفساد والإفساد والبغي والعدوان والاستهتار بالأمة الإسلامية ومقدساتها خدمة لأعداء الله والإنسانية " .

سبأ
  المزيد من (محلي)
الكمالي يحصل على الترتيب الثاني عربياً في أساسيات التصوير الفوتوغرافي
دك تحصينات وتجمعات العدو السعودي وقنص عدد من الجنود والمرتزقة
طيران العدوان يستمر في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
إعطاب آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية الغيل بالجوف
إعطاب آلية وقنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي في ميدي
اجتماع برئاسة وزير المالية يناقش الوضع المالي والضريبي بالحديدة
القوة المدفعية تدك عدد من المواقع في نجران وجيزان
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة القاضي العلامة يحيى الشبامي
الدفاع والأركان تنعيان العقيد حقوقي علي عشية
توزيع أدوية ومحاليل طبية خاصة بالكوليرا في مديرية حيس بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستمر في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
[16/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بالجوف
[15/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[15/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[15/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[15/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by