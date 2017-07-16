محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رابطة علماء اليمن تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني صنعاء ـ سبأ:

عبرت رابطة علماء اليمن عن تضامنها الكامل ووقوفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمحتلة أرضه ومقدساته من قبل الصهاينة الغاصبين .



وأعلنت الرابطة تأييدها المطلق للعملية البطولية التي قام بها أبناء فلسطين في باحات المسجد الأقصى دفاعا عنه .



واعتبرت الرابطة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مثل هذه العمليات حقا مشروعا ومكفولا.. داعية الشعب الفلسطيني للمزيد من العمليات التي تقض مضاجع الصهاينة وتدفعهم للرحيل عن الأراضي المقدسة.



كما عبر البيان عن رفض الرابطة تواطؤ وتآمر وصمت الأنظمة الحاكمة لشعوب العالم العربي والإسلامي وعلى رأسها النظام السعودي والإماراتي وأمثالهما من الأنظمة والحكام الغارقين في العمالة، معتبراً الصمت عن الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني مشاركة في تلك الجرائم .



ودعا البيان الشعوب الإسلامية إلى القيام بواجبها أمام الله ودينها وشعب فلسطين المظلوم والرازح تحت الاحتلال.



وقال البيان : " لقد بلغت الأنظمة العميلة الذروة في الفساد والإفساد والبغي والعدوان والاستهتار بالأمة الإسلامية ومقدساتها خدمة لأعداء الله والإنسانية " .

سبأ [16/يوليو/2017]سبأ