Destruction d'un véhicule militaire appartenant aux mercenaires de l'agression et mort de son équipage [16/يوليو/2017]



AL-JAWF, 16 Juillet (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression ont été tués et d'autres blessés dans la destruction de leur véhicule militaire au district d'Al-Ghail au gouvernorat d'Al-Jawf.







Une source militaire a indiquée à SABA, que le véhicule a été ciblé dans la vallée de Chawaq.







